23 ottobre 2018- 18:36 Mattarella: collaborazione Istituzioni non galateo ma fondamento democrazia

Rimini, 23 ott. (AdnKronos) - "La leale collaborazione tra le Istituzioni non appartiene soltanto a un galateo formale, ma costituisce sostanza della vita della Repubblica, in quanto consente di svolgere meglio il servizio alla cittadinanza e, al tempo stesso, di far funzionare quel pluralismo di istituzioni, fondamentale per gli equilibri della democrazia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Rimini all'Assemblea annuale dell'Anci.