18 marzo 2019- 11:55 **Mattarella: 'competenza e preparazione specifica sempre indispensabili'**

Modena, 18 mar. (AdnKronos) - "Competenza e preparazione specifica" sono "sempre indispensabili per affrontare qualunque argomento". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del saluto rivolto al Convegno internazionale in ricordo di Marco Biagi dal titolo "La dimensione collettiva delle relazioni di lavoro. Trasformazioni organizzative e sfide regolatorie", organizzato a Modena dalla Fondazione Marco Biagi.