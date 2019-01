1 gennaio 2019- 11:44 Mattarella: comunità valori senza paura buoni sentimenti per convivenza sicura (2)

(AdnKronos) - "La domanda di sicurezza -ricorda Mattarella- è particolarmente forte in alcune aree del Paese, dove la prepotenza delle mafie si fa sentire più pesantemente. E in molte periferie urbane dove il degrado favorisce il diffondersi della criminalità. Non sono ammissibili zone franche dove la legge non è osservata e si ha talvolta l’impressione di istituzioni inadeguate, con cittadini che si sentono soli e indifesi. La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza". Ad esempio, in uno di quei luoghi dove dovrebbe esserci posto solo per un sano divertimento e per una altrettanto sana crescita fisica e morale e dove invece troppo spesso trovano spazio violenza e prevaricazione inaccettabili. Colpa degli "ultras degli stadi di calcio, estremisti travestiti da tifosi. Alimentano focolai di odio settario, di discriminazione, di teppismo. Fenomeni che i pubblici poteri e le società di calcio hanno il dovere di contrastare e debellare". In un messaggio (circa un quarto d'ora la durata) che intende mettere a fuoco soprattutto gli aspetti che coinvolgono la vita quotidiana dei cittadini, non può tuttavia mancare un riferimento alle recenti polemiche che hanno accompagnato l'iter e l'approvazione della legge di Bilancio, promulgata, spiega Mattarella, "nei termini utili a evitare l’esercizio provvisorio, pur se approvata in via definitiva dal Parlamento soltanto da poche ore".