MATTARELLA: COSTRUIRE CONVIVENZA RISPETTANDO DIFFERENZE E LIBERTà

5 maggio 2017- 11:30

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "Costruire una sempre migliore convivenza -nel rispetto delle differenze e delle libertà altrui- è opera coraggiosa e tenace che riguarda ciascuno di noi e che coinvolge la nostra vita". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al direttore del coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti umani, Flavio Lotti, in occasione del Meeting nazionale delle Scuole di Pace."La nostra società, il nostro continente, il pianeta nel quale viviamo, sono anzitutto una casa comune che va protetta, curata e migliorata con il contributo attivo di ciascuno: questa -sottolinea il Capo dello Stato- è la prima condizione di una piena cittadinanza, e dunque di un esercizio dei diritti e dei doveri orientato allo sviluppo integrale della persona. C'è un legame stretto tra pace, sostenibilità dello sviluppo, equilibrio dell'ambiente, riduzione delle diseguaglianze sociali, crescita delle opportunità, soprattutto di chi è più svantaggiato. Rafforzare queste connessioni è compito di tutti e non può essere delegato esclusivamente alle istituzioni, alle rappresentanze politiche o ai soggetti economici"."Nell'impegno educativo rivolto alle giovani generazioni la scuola ha certamente un ruolo centrale. Il sostegno e l'apporto di realtà vive della società civile -conclude Mattarella- hanno tuttavia un enorme valore, contribuendo ad una più ampia formazione delle persone e al consolidamento delle reti di solidarietà e di comunità".