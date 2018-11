28 novembre 2018- 19:34 Mattarella: equilibrio bilancio per diritti sociali ed equità tra generazioni (2)

(AdnKronos) - "Una delle sfide più impegnative del tempo in cui viviamo -ha quindi avvertito Mattarella- sta proprio nella ricerca di un contemperamento tra esigenze di bilancio e tutela dei diritti sociali sanciti dalla Costituzione. Si tratta di un tema delicato che richiede di agire sempre con grande saggezza. Vi sono, da un lato, diritti incomprimibili che devono essere salvaguardati, con priorità su altri interessi, anche a fronte di pressanti esigenze di bilancio". "È, d’altronde, evidente come, senza finanze pubbliche solide e stabili, non risulti possibile tutelare i diritti sociali in modo efficace e duraturo, assicurando l’indispensabile criterio dell’equità intergenerazionale". "In quest’ambito -ha concluso il Capo dello Stato- il bilanciamento dei valori e la verifica delle compatibilità spettano agli organi di indirizzo politico, nel rispetto del dettato costituzionale. Compete, invece, alla magistratura contabile, come ci ricorda la Corte costituzionale, 'il controllo complessivo della finanza pubblica ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica' e in funzione di 'garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive'".