MATTARELLA: FRATELLI ROSELLI TRA PADRI FONDATORI DEMOCRAZIA

6 giugno 2017- 12:33

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Nell'ottantesimo anniversario della barbara uccisione di Carlo e Nello Rosselli, desidero ricordarne l'impegno democratico, animato dalla passione civile e dalla volontà di contribuire alla costruzione della democrazia nel nostro Paese". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Circolo Rosselli, Valdo Spini."Personalità dal temperamento diverso -Carlo, carismatico e votato all'azione; Nello, riflessivo e dedito agli studi e all'analisi- i fratelli Rosselli -ricorda il Capo dello Stato- hanno condiviso l'amore per la libertà e la democrazia, l'antifascismo militante, le persecuzioni e l'esilio, fino alla morte per mano di sicari, armati dal regime fascista. Il movimento di "Giustizia e Libertà", da loro promosso, costituì un punto di riferimento essenziale per tante personalità e tanti giovani antifascisti, in Italia e all'estero. Il loro assassinio, che ancora oggi suscita sdegno e commozione, non arrestò il processo politico verso la nascita di un socialismo liberale, capace di saldare giustizia sociale, uguaglianza, libertà e democrazia". "Per il loro sacrificio, per i loro ideali, per la loro elaborazione culturale, i fratelli Rosselli sono a pieno titolo Padri fondatori della nostra democrazia. Alla Fondazione Circolo Rosselli, che ha il merito di promuovere il ricordo e le idee sempre attuali dei fratelli Rosselli, rivolgo i migliori auguri con l'auspicio -conclude Mattarella- che l'esempio di chi sacrificò la vita per la giustizia e la libertà sia sempre vivo e fecondo nelle giovani generazioni".