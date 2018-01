MATTARELLA: IN PRIMA PARTE COSTITUZIONE MIGLIORI VALORI CONVIVENZA(2)

17 gennaio 2018- 11:44

(AdnKronos) - "La seconda parte -afferma ancora Mattarella riferendosi alla Costituzione- costituisce lo strumento della prima. Da circa trent'anni a questa parte è stata, com'è noto, oggetto di numerosi tentativi di aggiornamento, sovente riusciti quando operati su singole norme o su singoli argomenti. Non andati, invece, a buon fine quando rivolti a cambiarla complessivamente. Ma si tratta, appunto, della parte organizzativa, non di quella che raccoglie i valori di ispirazione". "Non sta a me dire se le iniziative di modifica, realizzate o non riuscite, siano state opportune o inopportune. Sta invece a me dire, e far sì, che la Costituzione in vigore venga rispettata e osservata non soltanto nei suoi principi, ma anche nella sua seconda parte".