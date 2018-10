23 ottobre 2018- 18:54 Mattarella: legalità con leggi chiare e contrasto a corruzione

Rimini, 23 ott. (AdnKronos) - "La responsabilità dei sindaci deve indurre a non abbassare mai la guardia sul terreno della legalità, condizione della fiducia dei cittadini e di un sano sviluppo economico. Semplificazione e chiarificazione delle procedure da un lato, contrasto alla corruzione dall’altro sono i binari di una crescita di produttività del sistema-Paese, e anche di una maggiore coesione sociale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Rimini all'Assemblea annuale dell'Anci."Per aiutare il sindaco a operare nella trasparenza, con una maggiore serenità e con minori rischi di infiltrazioni illegali, è opportuno –come avete giustamente sostenuto– giungere a una semplificazione dei numerosi oneri amministrativi e contabili. Tanto più -ha sottolineato ancora il Capo dello Stato- quando questi oneri sono a carico di Comuni piccoli, che dispongono di un numero assai ristretto di dipendenti: non è la sovrabbondanza o la complessità degli adempimenti che assicura reali vantaggi in termini di verifica e controllo".