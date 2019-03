15 marzo 2019- 13:02 **Mattarella: 'Megalizzi, Regeni, Chimenti e Buzzetti esempio di convivenza'**

Ancona, 15 mar. (AdnKronos) - "L'impegno di Megalizzi e la sua morte per mano assassina, l'impegno della Chimenti e della Buzzetti", decedute domenica scorsa nell'incidente aereo in Etiopia, "l'impegno di un mite ricercatore come Regeni, come tante altre figure, ricordano al nostro Paese e a tutto il mondo che ci troviamo di fronte ad un bivio, tra la violenza e la convivenza e la tolleranza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Università politecnica di Ancona in occasione dell'inaugurazione dell'Anno accademico.