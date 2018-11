7 novembre 2018- 13:34 Mattarella: no a miopi barriere identitarie, valorizzare differenze (4)

(AdnKronos) - "Una previsione che si pone a presidio del pluralismo, cardine della democrazia e d elemento imprescindibile di un sistema che non vuole assimilare le differenze, ma riconoscerle e valorizzarle e avverte costantemente questo dovere". "Gli arbereshe -ha concluso Mattarella- costituiscono una storia di integrazione, accoglienza, che ha avuto pieno successo. Un esempio di come la mutua conoscenza e il rispetto reciproco delle culture siano strumento di crescita per le realtà territoriali e per i Paesi in cui vivono le diverse comunità. Preservare le antiche origini, la reciproca influenza, la fusione armonica di lingua, cultura e tradizioni sono state nei secoli e sono ancora oggi il valore aggiunto di queste comunità. Realtà che svolgono una funzione essenziale di ponte tra due popoli di fronte come spesso ci si riferisce ad albanesi e italiani".