1 gennaio 2019- 11:56 Mattarella: oltre dieci milioni di spettatori in tv e boom di contatti social

Roma, 1 gen. (AdnKronos) - Oltre dieci milioni di ascolti tv per il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma soprattutto boom di contatti social. Finora sull'account Twitter del Quirinale il discorso ha ottenuto due milioni e 150mila visualizzazioni, ma il dato è in crescita ed è praticamente triplicato rispetto allo scorso anno. In tv invece il messaggio del Capo dello Stato è stato visto complessivamente da 10 milioni e 525mila spettatori, in crescita rispetto a 9 milioni e 700mila di un anno fa.