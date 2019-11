5 novembre 2019- 11:56 Mattarella: 'Politica non può essere disumana'

Ravenna, 5 nov. (Adnkronos) - "Quando nel congresso fu riconfermato segretario" della Dc, "alla proclamazione non c'era: era partito velocemente per Ravenna, perchè era morto un suo amico. Questo rifletteva il senso di umanità profondo che lo muoveva, perchè la politica non può essere disumana". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando Benigno Zaccagnini a trent'anni dalla morte, in occasione di un convegno organizzato a Ravenna.