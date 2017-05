MATTARELLA: PROGRESSI EUROPA GRAZIE A INCONTRO CULTURE DIVERSE (2)

16 maggio 2017- 12:39

(AdnKronos) - "La Geografia -ha sottolineato ancora Mattarella- è anche strumento fondamentale per 'fare la Pace': vivere insieme in diversità condivise, costruire insieme ordinamenti e identità. Né più né meno di quanto avvenuto con la costruzione delle Nazioni e degli Stati contemporanei. Fu Strabone, storico e geografo -la cui sete di conoscenza geografica lo condusse a risalire il Nilo- ad avere unito, nelle sue opere magistrali, la descrizione delle realtà territoriali e i risultati del rapporto tra spazi e relazioni umane". "Proprio seguendo quell'insegnamento, oggi, i valori di libertà e democrazia, di pace, giustizia e cooperazione, possono avvalersi della conoscenza geografica per un nuovo percorso di progresso dell'umanità".Il Capo dello Stato ha quindi ricordato come "gli strumenti nuovi posti a disposizione della conoscenza geografica e della ricerca e dello studio della geografia", consentano "nuove conoscenze, nuovi approfondimenti e nuova ricerca", ricordandoci "che vi è ancora molto da scoprire in questo nostro mondo, non soltanto di luoghi non del tutto conosciuti, ma soprattutto di noi stessi e del nostro rapporto con la natura e con la terra".