MATTARELLA: PROTEZIONISMO ANTISTORICO E CONTRO INTERESSE COMUNITà MONDIALE (2)

9 maggio 2017- 19:00

(AdnKronos) - "Dobbiamo sforzarci di lavorare per non perdere di vista le opportunità, straordinarie, che una vasta area di libero scambio tra regioni economicamente complementari e fra Paesi amici può creare, in termini di crescita, di rafforzamento delle nostre società solidali, soprattutto in termini di prospettive per le nuove generazioni". "America latina ed Europa, in un mondo che si pretenderebbe sempre più frammentato e preda di guerre -se non in armi almeno economiche-commerciali-, insieme possono assolvere al ruolo di Continenti di pace, di aree di stabilità, di aree di assenza di conflitto: il dialogo tra sistemi continentali, uniti da medesimi valori, può dare nuovo slancio -ha concluso Mattarella- a quel 'multilateralismo efficace' che tante prove positive ha fornito nel passato".