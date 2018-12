19 dicembre 2018- 19:04 Mattarella: ricercare coesione sociale e contrastare disgregazione/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Costituzione, ricorda il Presidente della Repubblica, che affida un "ruolo centrale" al Parlamento, "espressione e interprete della sovranità popolare. Ruolo che va rispettato e preservato per non alterare l’essenza di ciò che la nostra Carta definisce e prescrive".Ancora una volta Mattarella torna così ad insistere, ed è una cifra del suo mandato, sulla necessità che "ciascuno", a partire dai membri del governo, "possa adempiere il proprio mandato secondo quel che richiede la nostra Costituzione a chi svolge pubbliche funzioni, accompagnando l’adempimento dei propri compiti con il rispetto dei limiti del potere che la nostra Carta indica a chi è chiamato a esercitarlo. Sono doveri che riguardano ciascuno di noi. Riguardano tutte le donne e gli uomini –a partire dal Presidente della Repubblica- che hanno il privilegio di servire le istituzioni e, attraverso di esse, dare il loro contributo alla realizzazione del bene del Paese".Così "le autorità di governo hanno compiti di definizione dell’orizzonte progettuale e dei relativi indirizzi politici", mentre "le organizzazioni della società civile, per parte loro, devono essere sempre consapevoli della loro corresponsabilità nel perseguire gli interessi generali".