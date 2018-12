19 dicembre 2018- 19:04 Mattarella: ricercare coesione sociale e contrastare disgregazione/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Tutto questo "in una fase di rallentamento dell’economia", rispetto alla quale "il lavoro resta, come sempre, la priorità dell’impegno pubblico" e "occorre intervenire per sanare le fratture sociali, a partire da quella che minaccia le giovani generazioni e a quella che si registra tra il Nord e il Sud del Paese". Naturalmente lo sguardo non può essere distolto da un'Europa "attraversata da profondi processi di trasformazione", che "non è un 'vincolo esterno' ma piuttosto un moltiplicatore della nostra influenza internazionale", dove "l’Italia, Paese fondatore, deve svolgere un ruolo da protagonista". Del resto "i più recenti dati di Eurobarometro dicono che è forte il sentimento europeista nei Paesi dell’Unione" e "anche in Italia questo sentimento è solido". Perciò Mattarella non può non valutare "molto positivamente la scelta del governo di avviare un dialogo costruttivo con la Commissione europea -che ha agito con spirito collaborativo- sulla manovra di bilancio per giungere a soluzioni condivise, raggiunte in questi giorni".