19 dicembre 2018- 19:04 Mattarella: ricercare coesione sociale e contrastare disgregazione/Adnkronos (4)

(AdnKronos) - Nel tracciare un primo bilancio dell'anno che sta per concludersi, il Capo dello Stato, ricorda anche "alcuni eventi tragici che richiedono una attenta riflessione e l’assunzione di responsabilità e di impegni collettivi: i ripetuti eventi alluvionali a partire da quello del Parco del Pollìno; il crollo del ponte Morandi a Genova, della discoteca di Corinaldo; le morti, intollerabili e ingiustificabili, che quegli eventi hanno provocato".Episodi che hanno permesso anche di verificare la "professionalità" e la "dedizione" con cui "Vigili del Fuoco, Servizi e Corpi dello Stato operano a protezione delle nostre comunità", come le "associazioni di volontariato. Un vanto per il nostro Paese -scandisce Mattarella- così come i tanti volontari che recano, in luoghi difficili, impegno e solidarietà, come la giovane Silvia Romano che speriamo di rivedere presto in Italia".E aprendo il suo intervento, il Presidente della Repubblica cita invece Antonio Megalizzi, aggiungendo l'invito a respingere "con la forza della nostra cultura e della nostra storia, chi vorrebbe instaurare nel mondo un clima di paura, di odio, di fanatismo".