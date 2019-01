1 gennaio 2019- 12:17 **Mattarella: Salvini, contento che abbia iniziato parlando di sicurezza**

Roma, 1 gen. (AdnKronos) - "Sono contento che il Presidente Mattarella abbia iniziato il suo discorso parlando di sicurezza". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel suo saluto che ha rivolto ieri sera in una diretta Facebook. "Non un contromessaggio al Presidente Mattarella, ma un ringraziamento a voi".Il titolare del Viminale ha quindi ribadito e difeso la linea seguita in materia di immigrazione. "L'Italia ha ritrovato i suoi confini, la sua sicurezza -ha aggiunto- il Presidente della Repubblica non ha potuto essere così esplicito".