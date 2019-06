10 giugno 2019- 13:49 Mattarella: 'scienza necessaria contro sconsiderati scetticismi'(2)

(AdnKronos) - "Al Cern -ha sottolineato Mattarella- convergono da ogni parte del mondo intelligenze e talenti. Questo spirito di apertura, questa passione, hanno un significato non soltanto scientifico, ma anche sociale e politico. Il laboratorio ha come motto 'scienza per la pace' e in maniera evidente sottolinea il profilo morale del ruolo degli scienziati per il progresso dell'umanità. In questo ambito stimolante scienziati da tutto il mondo collaborano per raggiungere risultati che non costituiscono il patrimonio di un singolo, di un solo Paese o di un blocco o di un Continente, ma sono patrimonio dell'intera umanità".