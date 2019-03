18 marzo 2019- 11:48 Mattarella: senza 'corpi intermedi società più fragili e esposti a paure'

Modena, 18 mar. (AdnKronos) - "L'importanza e il rilievo delle rappresentanze sociali e dei corpi intermedi supera la pur fondamentale dimensione dell'ambito delle relazioni del lavoro, perchè riguarda anche la salute del tessuto democratico del nostro Paese. Rappresentanze sociali e corpi intermedi sono realtà in cui i cittadini si riconoscono; la loro emarginazione, la loro attenuazione di ruolo rende più fragile la società ed espone maggiormente i cittadini ad essere vulnerabili rispetto alle incertezze, insicurezze, paure che inducono alla chiusura in se stessi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendo un saluto al Convegno internazionale in ricordo di Marco Biagi dal titolo "La dimensione collettiva delle relazioni di lavoro. Trasformazioni organizzative e sfide regolatorie", organizzato a Modena dalla Fondazione Marco Biagi.