18 marzo 2019- 12:08 Mattarella: 'senza corpi intermedi società più fragili e esposti a paure' (2)

(AdnKronos) - "Il ruolo delle rappresentanze sociali -ha ricordato Mattarella- è in corso di modifica, di variazione, di rielaborazione. La realtà è cambiata notevolmente, è in via di cambiamento ancora più radicale, quindi occorre trovare nuove modulazioni, nuove articolazioni e strutturazioni delle rappresentanze sociali".