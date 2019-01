28 gennaio 2019- 16:54 **Mattarella: solidarietà fa andare avanti Italia e dà fiducia per futuro**

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - "Io giro molto nel nostro Paese, nelle sue città e nei suoi territori; ricevo al Quirinale molte persone, Capi di Stato stranieri e nostri concittadini, e constato che c'è una grande quantità del tessuto umano –donne e uomini- del nostro Paese che si impegna per gli interessi collettivi, per il bene comune, aiutando soprattutto chi è più debole e ha più difficoltà. Questi grandi contributi di solidarietà sono la cosa più importante che vedo e che mi dà grande fiducia per il futuro del nostro Paese, perché è quello che lo fa andare avanti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale gli studenti di alcune scuole primarie.