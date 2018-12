8 dicembre 2018- 10:46 Mattarella: valori democrazia non conquista definitiva, vanno sempre rafforzati

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "I valori su cui si basa la nostra convivenza democratica, di cui oggi beneficiamo, non sono conquiste definitive, ma vanno continuamente vissuti e rafforzati". Si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, per il 75° anniversario dalla battaglia di Monte Lungo."La battaglia di Monte Lungo, di cui ricorre il 75° anniversario, testimoniò la rinascita dell’esercito italiano dopo l’armistizio. Primo episodio bellico di consistente rilievo che vide un’unità militare italiana combattere a fianco degli alleati in una delle pagine più significative della lotta per la liberazione del Paese, rappresentò l’avvio del percorso che si propagò, via via, lungo tutta la penisola, sino al completo recupero della piena indipendenza". "Il primo raggruppamento motorizzato, appena riordinato in reparto regolare dell’esercito, si trovò a condurre -si legge- una difficile operazione bellica per conseguire, sul fronte sud, il superamento delle fortificazioni avversarie. Una battaglia che valse a scrivere una delle storiche pagine del riscatto dell’Italia e pietra angolare delle nuove forze armate: i militari seppero palesare ai cobelligeranti e al popolo italiano la volontà e la determinazione del Paese".