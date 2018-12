18 dicembre 2018- 19:44 Matteoli: il ricordo di Casellati a un anno dalla morte, patrimonio della destra

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - Altero Matteoli ha insegnato che "non solo uniti si può, uniti si deve". Per questo rappresenta, "al pari di Pinuccio Tatarella, un patrimonio per la destra italiana, per tutti coloro che antepongono la passione civile agli interessi di parte, per chi non crede nelle scorciatoie, per chi ha saputo vincere la scommessa di una destra diffusa, popolare, dialogante, una destra di governo capace di proiettarsi nel futuro". Lo ha sottolineato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ricordando l'esponente prima del Msi, poi di An e infine di Pdl e Forza Italia ad un anno dalla scomparsa. Con lei il governatore della Liguria, Giovani Toti; il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa; il senatore di Fi, Maurizio Gasparri; la capogruppo azzurra al Senato, Anna Maria Bernini. "Coglieva nell'altro la persona prima ancora che l'avversario politico", ha scritto il cardinale Camillo Ruini, in una lettera letta da Gasparri. Giudizio condiviso da Cesa, in un contesto nel quale, come ha ricordato Gasparri, ha sempre saputo dare "una lezione di militanza politica", fino alle ore che hanno preceduto la sua scomparsa, avvenuta in un incidente stradale."Un maestro", il ricordo di Bernini, capace di non nascondere anche le "verità indigeste". Proprio per questo, ha concluso Toti, "un punto di domanda" sul futuro del centrodestra "resta la sua vera eredità", visto che "si arrovellava su quale fosse la scelta giusta per evitare un centrodestra frammentato".