10 giugno 2019- 14:44 Matteotti: Casellati, 'esempio per tutte generazioni'

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Commemorare Giacomo Matteotti a 95 anni dalla morte vuol dire continuare a rendere omaggio a un uomo che ha contribuito a formare le basi di libertà e democrazia su cui è stata eretta la nostra Repubblica". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "Ricordarlo -aggiunge- vuol dire adempiere anche a un dovere morale nei confronti di un martire della libertà di espressione il cui sacrificio non dovrà mai cadere nell’oblio. Il suo coraggio e i suoi ideali rappresentano un esempio per gli italiani di tutte le generazioni. Un Paese che non fa lezione del passato non potrà mai costruire un futuro di progresso e di crescita".