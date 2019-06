19 giugno 2019- 13:42 Maturità: Salvini, 'avrei fatto Bartali o Dalla Chiesa'

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "In bocca al lupo ai maturandi, sono momenti che vi ricorderete. Io probabilmente mi sarei lanciato sul tema su Bartali o sul generale Dalla Chiesa, quindi sull'attualità, con tutto il rispetto per Ungaretti e le altre tracce". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.