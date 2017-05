MAURITANIA: CATTANEO (LOMBARDIA), GIOIA PER LIBERAZIONE PROVVISIONATO

12 maggio 2017- 20:04

Milano, 12 mag. (AdnKronos) - "Apprendiamo la notizia della liberazione di Cristian Provvisionato: mi unisco, insieme a tutto il Consiglio regionale, alla gioia dei suoi familiari, che esattamente un mese fa avevo ricevuto in audizione in commissione Carceri per verificare la situazione del nostro connazionale. Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto va senza dubbio alla diplomazia italiana e al Ministero degli Esteri, che avevo personalmente provveduto a sollecitare dopo l’incontro con la famiglia di Cristian e il colloquio telefonico avuto con lui. A breve sarà di nuovo a casa sano e salvo, e questa è una bellissima notizia". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, commentando la notizia della liberazione di Cristian Provvisionato, il bodyguard di Cornaredo detenuto da 20 mesi in Mauritania.