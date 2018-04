30 aprile 2018- 18:43 McDonald's: utili 1° trim. sale oltre stime a 1,4 mld dollari

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - Profitti in crescita per McDonald's nel primo trimestre dell'esercizio. Il colosso del fast food ha registrato un utile netto di 1,4 miliardi di dollari con una crescita del 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, battendo le stime degli analisti. In calo i ricavi che registrano una flessione del 9% a 5,1 miliardi di dollari. Il gruppo sottolinea gli investimenti messi in campo per l'innovazione come le stazioni self service e i servizi di consegna per sostenere la crescita. "I clienti stanno riconoscendo che stiamo diventando un mil McDonald's", dichiara il ceo Steve Easterbrook.