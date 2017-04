MDP: A PALERMO AL VIA COORDINAMENTO PROVINCIALE

24 aprile 2017- 15:11

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - Nasce a Palermo il coordinamento provinciale del Movimento Articolo Uno Democratici e Progressisti - Mdp. Il movimento che partirà a Palermo mettendo insieme i vari comitati territoriali e tematici, il mondo dell'associazionismo e diversi esponenti del mondo della cultura e delle professioni e del sindacato, presenterà l’organismo di coordinamento provinciale, nel corso di un’assemblea pubblica, in programma mercoledì prossimo alle 17.30 nel nuovo spazio incontri del Magneti cowork, in via Emerico Amari 148.Il lavoro, la scuola, i diritti, le tutele sociali, la salvaguardia dell’ambiente e la green economy, le politiche di sviluppo locale sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante l’assemblea dal titolo 'Ritrovarsi Per', che sarà aperta dall’intervento di Mariella Maggio, deputato all’Assemblea regionale siciliana.