MDP: ASSEMBLEA COSTITUENTE A MILANO 19-21 MAGGIO

28 aprile 2017- 17:50

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - "Dal primo maggio partirà la campagna di adesione a Mdp, non la vogliamo chiamare tesseramento proprio perchè è una fase costituente e soprattutto non vogliamo ingessare questo processo. Sarà una campagna di adesione, naturalmente ci saranno delle tessere e sarà il percorso costituente che avrà innanzitutto una tappa importante: dal 19 al 21 maggio, a Milano, faremo infatti una grande assemblea costituente-conferenza programmatica". Lo ha detto il capogruppo di Articolo Uno-Mdp alla Camera Francesco Laforgia, parlando con i giornalisti a margine di una serie di iniziative a Firenze. "Uso questo espressioni per semplificare ma sara' un evento di popolo ma anche un momento in cui lanceremo un progetto per il Paese, e da li' in poi avvieremo un processo di strutturazione", ha aggiunto. Secondo Laforgia "non vogliamo ingessare questo processo perche' diciamo che non vogliamo fare il partitino ma fare una cosa molto grande e per fare una cosa grande bisogna stare larghi e quindi incrociare quanto di buono esiste attorno a noi, e che vuole costruire insieme a noi questa nuova vicenda politica".