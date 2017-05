MDP: D’ALEMA IN BRIANZA, IL 5 GIUGNO INCONTRO CON LAFORGIA E RICCHIUTI

27 maggio 2017- 20:21

Milano, 27 mag. (AdnKronos) - Il prossimo 5 giugno, alle 17, Massimo D’Alema interverrà a un incontro organizzato da Mdp all’auditorium della biblioteca di piazza Unità d’Italia a Vimercate, in provincia di Monza Brianza. Lo rende noto Mdp, sottolineando che si tratta di "un nuovo importante appuntamento per Articolo Uno-Movimento Democratico e Progressista, il nuovo soggetto politico che ha preso vita in Brianza dopo il grande evento dello scorso aprile con Roberto Speranza e Arturo Scotto". Oltre al presidente della fondazione ItalianiEuropei, ad intervenire su Europa, Democrazia e Lavoro ci saranno anche il capogruppo di Articolo Uno alla Camera Francesco Laforgia e la senatrice brianzola Lucrezia Ricchiuti. La serata sarà introdotta dall’intervento di Giorgio Garofalo, coordinatore provinciale di Articolo Uno, e sarà l’occasione per lanciare il movimento anche sul territorio di Vimercate. Per il comitato promotore di Vimercate prenderà la parola Luca De Musso, mentre, ad inizio serata, Alessandro Meani porterà il saluto dell’Unione degli Studenti di Vimercate.