MDP: DOCUMENTO UNDER 30, 700 FIRME IN DUE GIORNI

23 giugno 2017- 13:43

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Successo della campagna di Articolo 1 - Mdp, tra i più giovani. Sono quasi 700, infatti, le firme degli under 30 raccolte in due giorni su un documento che invita le nuove generazioni all’impegno politico e alla costruzione di un soggetto ampio, radicato e inclusivo, capace, quindi, di tenere insieme le tante forze impegnate alla sinistra del Pd". Si legge in una nota di Mdp."Abbiamo aderito ad Articolo 1 - Mdp - si legge tra l'altro nel documento degli under 30- consapevoli che si tratta dell'avvio di un percorso che ha bisogno della nostra critica, della nostra spinta". "Dopo un lungo ciclo di abbandono, le forme del radicamento e della partecipazione devono tornare al centro dell'azione politica. Le nuove generazioni, che patiscono gli effetti di una crisi di lungo periodo senza precedenti, stanno riscoprendo la militanza, la battaglia politica, costruendo nuovi legami umani e sociali. Raccogliamo questo importante appello - dichiarano Roberto Speranza, Enrico Rossi e Arturo Scotto, fondatori di Articolo 1 - che ci esorta a lavorare per consolidare una sinistra radicata nel territorio e alternativa alle politiche portate avanti dal Pd di Renzi in questi anni. È, infatti, la via obbligata per la rigenerazione del centrosinistra italiano”.