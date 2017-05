MDP: MARIELLA MAGGIO PORTAVOCE MOVIMENTO A PALERMO

5 maggio 2017- 20:02

Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - E’ Mariella Maggio, deputato regionale e presidente della commissione Ambiente dell’Assemblea regionale siciliana, il portavoce di Articolo 1-Mdp a Palermo. A nominarla il comitato politico del movimento, insediatosi questo pomeriggio durante il coordinamento provinciale riunito nel capoluogo siciliano. Segretario di organizzazione è Nino Amato, mentre Simone Di Trapani è il tesoriere. A Ottavio Navarra, invece, va l’incarico di presidente del coordinamento provinciale. Otto i componenti del comitato politico: Mariella Maggio, Ottavio Navarra, Edoardo Cammilleri, Simone Di Trapani, Caterina Altamore, Ninni Terminelli, e Ferruccio Donato e Nino Amato, cooptati proprio oggi. Durante la riunione, Mariella Maggio ha annunciato che Roberto Speranza, uno dei leader nazionali di Articolo 1-Mdp, sarà a Palermo il 26 maggio per una iniziativa pubblica in concomitanza con la festa per il tesseramento.