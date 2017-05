MDP: TAPPA A PALERMO SABATO PER ROBERTO SPERANZA

24 maggio 2017- 20:32

Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Tappa a Palermo per Roberto Speranza. Il coordinatore di Articolo Uno - Mdp sabato prossimo sarà nel capoluogo siciliano per una convention del movimento. L'appuntamento è all'hotel San Paolo, in via Messina Marine. Alle 15 è in programma un incontro con i giornalisti.