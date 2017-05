MDP: TAPPA IN SICILIA PER SPERANZA, CONVENTION A PALERMO

25 maggio 2017- 16:03

Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - La situazione politica nel Paese e il ruolo dei democratici e progressisti, le elezioni amministrative dell’11 giugno a Palermo, le alleanze e le strategie per il voto delle regionali del 5 novembre. Si parlerà di questo alla convention di Art.1-Mdp organizzata dal coordinamento provinciale di Palermo, alla quale sarà presente Roberto Speranza. L’appuntamento, inserito nella campagna di tesseramento del movimento, è in programma sabato prossimo, a partire dalle 16, all’hotel San Paolo Palace, in via Messina Marine, a Palermo.