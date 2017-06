MEDIA: MARTUSCIELLO, RESPONSABILITà GESTORI SIANO PROPORZIONALI A PROFITTI (2)

23 giugno 2017- 19:40

(AdnKronos) - In questo ambito, prosegue il Commissario Agcom, "gli utenti sono chiamati ad un’ardua responsabilità: discernere il vero dal verosimile, fino a riconoscere il falso", senza avere dei punti di riferimento, in una totale "assenza di un referente qualificato, in grado di verificare l’attendibilità dell’informazione". Tutto questo a fronte di una "sostanziale irresponsabilità degli internet service provider e dei gestori delle piattaforme legata ad un contesto ormai passato. Al mutamento del mercato e al conseguente aumento esponenziale dei profitti non può non derivare un aumento delle responsabilità". Per Martusciello, "concepire queste piattaforme come hosting attivi e riconoscerne la responsabilità diretta dei contenuti immessi in Rete da terzi è una prospettiva ben diversa dalla semplice neutralità finora individuata".La strategia che suggerisce per evitare la trappola della disinformazione e delle fake news si articola su due fronti: l’accertamento critico dei testi e l’individuazione di precise regole che ristabiliscano il level playing field fra tutti gli operatori. “La sfida che questo scenario pone è quella di garantire i medesimi diritti costituzionali nati nel mondo ‘offline’ in un contesto fluido e dinamico come quello di Internet dove gli utenti diventano protagonisti”.