25 settembre 2018- 15:05 Media: Pwc, mercato da 41 mld nel 2022, Tv e Internet guideranno ricavi

Milano, 25 set. (AdnKronos) - Nel 2022 il mercato Entertainment & Media in Italia raggiungerà 41 miliardi di giro d'affari complessivo dai 32,8 miliardi del 2017 a un tasso medio di crescita annua del 4,5%. Nell’Europa Occidentale, il tasso di crescita pone l’Italia al secondo posto dietro la sola Grecia in termini di velocità di crescita: Tv e Internet guideranno i ricavi incidendo per il 69,5% sul totale del mercato nel 2022 e crescendo di 6,8 mld su una crescita complessiva di 8,1 mld. E' quanto emerge dal PwC Entertainment&Media Outlook 2018-2022. Il mercato pubblicitario italiano ha registrato ricavi per 8,1 miliardi nel 2017, in crescita del 2,8% rispetto all'anno precedente. Nei prossimi cinque anni, i ricavi aumenteranno con un cagr medio del 4%, che porterà al superamento della soglia dei 9 miliardi nel 2020.Il mobile advertising sarà il segmento più forte. Nel 2017 valeva 933 mln, il 34,9% dell'Internet Advertising. La ricerca di pwc stima che raggiungerà 2,2 miliardi nel 2022. Tassi simili di crescita si vedranno anche nei ricavi da Internet Video Advertising: dai 715 milioni del 2017 e da una quota del 26,8% del totale dei ricavi da Internet, si arriverà a una percentuale del 46,4% nel 2022.