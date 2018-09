25 settembre 2018- 16:12 Media: pwc, ricavi quotidiani -21% nei prossimi 5 anni

Milano, 25 set. (AdnKronos) - E' inarrestabile il declino dei quotidiani in Italia e lo sarà anche nei prossimi cinque anni, anche se il calo dei ricavi rallenterà. E' quanto emerge dalla ricerca Entertainment&Media Outlook 2018-2022 di pwc. Rispetto al 2017, quando il giro d'affari complessivo era di 1,65 mld, quest'anno il calo sarà del 6,4% a 1,54 miliardi. Dal 2018 fino al 2022, il calo medio annuo sarà del 4,8% fino agli 1,295 mld di ricavi complessivi della carta stampata nel 2022, che dal 2017 rappresenta una contrazione di circa il 21%. In cinque anni andranno persi, secondo le stime di PwC, circa 358 milioni di euro. "L’Italia rimarrà il quarto più grande mercato nel campo della pubblicazione di notizie dell’Europa occidentale fino al 2022. Questo nonostante occupi la penultima posizione in Europa in merito al numero di persone che usano il Web per leggere le notizie", sottolinea la ricerca. Negli ultimi cinque anni, la diffusione quotidiana di copie è scesa del 37% a 2,4 mln e le attese sono per un calo ulteriore del 24% a 1,8 mln entro il 2022. I ricavi da pubblicità scenderanno dagli 857 mln del 2013 ai 513 milioni del 2022.