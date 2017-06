MEDIA: VIDEO E 'DIRETTA' SEMPRE PIù IMPORTANTI, MA OCCHIO AI RISCHI SOCIAL

Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Comunicare non è per tutti e quando si moltiplicano gli strumenti saperli padroneggiare non è semplice: tra video, chat, social network e rischio fake news la formazione diventa sempre più necessaria. E' Andrea Albanese, social media marketing manager - digital communication advisor, a spiegare come Facebook e Twitter stanno cambiando e come l'immagine stia dominando sulla parola: "Nell'era social i video sono la chiave della comunicazione", dice nel suo intervento al Social media marketing day Italia in corso a Milano, a cui hanno partecipato i principali esperti di comunicazioni di società quotate come Unicredit, associazioni come Unicef o enti come Confcommercio . Il pubblico usa sempre di più "il live streaming, siamo tutti videomaker. Gli utenti dei video live guardano questi contenuti per una durata tre volte superiore rispetto ai video pre registrati", spiega. Non solo: se Facebook è la seconda fonte di informazioni dopo i giornali, per i più giovani il social network occupa il gradino più alto del podio e questo, in tempo di 'bufale' è un tema da affrontare per l'informazione. La 'diretta' prende sempre più piede nel mondo politico - "La Casa Bianca usa regolarmente" i video online -, cresce anche l'uso aziendale di questo strumento, come testimoniano i protagonisti dell'evento. I video diventano l'occasione per l'utente di un "contatto diretto", con la possibilità per il fan, il tifoso o il cliente di guardare e commentare.