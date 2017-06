MEDIA: VIDEO E 'DIRETTA' SEMPRE PIù IMPORTANTI, MA OCCHIO AI RISCHI SOCIAL (3)

14 giugno 2017- 17:07

(AdnKronos) - "Non c'è ombra di dubbio" che le imprese "devono sapere chi è il proprio target, fare un'analisi della tipologia dei clienti potenziali e poi sostanzialmente fare una strategia di marketing e di comunicazione". In questo senso la customizzazione giocherà per le aziende un ruolo importante e rivolgersi a professionisti preparati è fondamentale: l'invito è a specializzarsi in un campo in cui la pratica e la predisposizione alla velocità e al cambiamento sono fondamentali. Di fronte a una comunicazione globale, le aziende "hanno bisogno di persone iperspecializzate", ma anche di evitare il "rischio di fare grossi investimenti e sbagliare dove si investe: sono diversi anni che c'è Facebook e ci sono aziende che iniziano solo ora. Facebook è uno strumento da usare senza indugio da parte delle aziende", ma da abbinare a strategie di marketing e comunicazione.