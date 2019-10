19 ottobre 2019- 19:42 Mediaset: Cdr News Roma chiede congelamento trasferimenti

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - News Mediaset in fibrillazione dopo che l'azienda ha avanzato una richiesta di trasferimento di 29 colleghi delle redazioni della cronaca, degli esteri e dello sport da Roma a Milano. Il Cdr di Roma di News Mediaset chiede il congelamento dei trasferimenti previsti dal prossimo 11 novembre dalla redazione di Roma alla redazione di Cologno Monzese e l'apertura di un tavolo con l'azienda. L'Assemblea dei giornalisti di Roma di News Mediaset giovedì ha dato mandato al Cdr per aprire la trattativa con l'azienda che dovrà partire dal congelamento dei trasferimenti. "L'azienda deve far partire una trattativa vera in cui ci vengono illustrati con chiarezza le ragioni che portano a questi trasferimenti e in cui ci venga presentato un piano industriale. Per ora le spiegazioni che ci sono state fornite sono state contraddittorie", spiega un membro del Cdr di Roma di News Mediaset. "Il congelamento dei trasferimenti previsti dal prossimo 11 novembre è la condizione iniziale perché altrimenti non ha senso sedersi al tavolo. Non abbiamo ancora avuto una risposta dell'azienda e aspettiamo una risposta in tempi brevi", spiega ancora.