6 novembre 2018- 18:10 Mediaset: per Bouygues nessuna trattativa per alleanza tra gruppi

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - "Non ci sono trattative in corso tra Bouygues e Mediaset". Così all'Adnkronos un portavoce del gruppo francese, che controlla il canale tv Tf1, in merito alle voci ricorrenti circa una possibile alleanza tra Mediaset e Tf1. Già nei mesi scorsi alcune indiscrezioni avevano ipotizzato un avvicinamento tra i due gruppi dopo che l'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, aveva spiegato in estate che il gruppo del Biscione stava lavorando ad un progetto di alleanza televisiva paneuropea. In quell'occasione Pier Silvio Berlusconi aveva affermato che al momento non erano in corso trattative, ma che comunque il gruppo era molto interessato "a fare qualcosa in Europa, qualcosa del quale saremmo motore, locomotiva trainante".Di certo lo spazio per il progetto di una 'Netflix europea', ovvero di una tv da contrapporre al modello Usa on demand, potrebbe riguardare a questo punto un modello di televisione non satellitare dopo che Mediaset ha esercitato l'opzione put per la cessione a Sky di R2, la piattaforma su cui è trasmessa Premium secondo gli accordi del 30 marzo scorso.