6 novembre 2018- 18:10 Mediaset: per Bouygues nessuna trattativa per alleanza tra gruppi (2)

(AdnKronos) - Mediaset rimane editore dei canali ma di fatto la cessione del veicolo tecnologico prelude a un disimpegno dalla pay tv. In R2 è confluita la piattaforma tecnologica di Premium (area operation pay) e la parte tecnico-amministrativa che comprende anche i lavoratori interessati dal trasferimento, circa 130.Con l’esercizio della put l'operazione dovrà essere notificata all’Antitrust che, sentita l'Agcom, dovrà dare il proprio via libera incondizionato. Senza di esso Sky potrebbe anche recedere dall'accordo che comporta un impatto positivo sul bilancio di Mediaset non indifferente. L’accordo commerciale siglato a marzo fra Mediaset e Sky Italia genererà infatti effetti positivi sull’Ebit fra 60 e 70 milioni l’anno. Per il 2018, come indicato in occasione della presentazione dei risultati 2017 di Mediaset, l’effetto positivo sarà intorno ai 30-35 milioni.