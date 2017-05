MEDIASET: SLC CGIL, AZIENDA FACCIA CHIAREZZA SU IPOTESI SPOSTAMENTO TG5

22 maggio 2017- 19:14

Milano, 22 mag. (AdnKronos) - "L’ipotesi di spostamento del Tg5 da Roma a Milano, mai formalmente smentita dall’azienda né al sindacato né sui mezzi di informazione, rischia di aprire l’ennesima crisi occupazionale nella capitale, con impatti pesantissimi sui lavoratori". E' quanto afferma il segretario generale della Slc Cgil di Milano, Francesco Aufieri, che ritiene "doveroso concentrare tutta l’azione sindacale su questa vicenda, a partire da un’ulteriore richiesta di chiarezza all’azienda". n questo contesto, "fino a quando non avremo garanzie da parte di Mediaset, non è possibile proseguire le trattative in atto sul Contratto Integrativo Aziendale", aggiunge Aufieri, sottolineando che Mediaset, "dopo la mancata vendita di Premium e il deludente investimento sui diritti del calcio, deve indicare una strada di futuro convincente che non può consistere in un taglio dei costi pesante e dannoso".