27 novembre 2018- 17:18 Mediaset: tribunale Milano rigetta impugnazione Simon Fiduciaria su delibere

Milano, 27 nov. (AdnKronos) - Il Tribunale di Milano - sezione quindicesima - ha emesso un'ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione delle due delibere dell’assemblea degli azionisti Mediaset impugnate da Simon Fiduciaria. Il giudice Amina Simonetti ha rigettato la richiesta di Simon Fiduciaria, trust cui Vivendi ha conferito il 19,19% del capitale di Mediaset, di sospendere in via d'urgenza le decisioni assunte dall'assemblea del gruppo il 27 giugno. Il magistrato non ha considerato abuso l'eccezione sollevata da Mediaset e resa pubblica dal gruppo di Cologno con un comunicato stampa diffuso il 26 ottobre scorso. Nel dettaglio, la fiduciaria richiedeva la sospensione dell’esecuzione delle delibere assunte dai soci relativamente alla proposta di istituzione di un piano di incentivazione e fidelizzazione a medio-lungo termine e all’autorizzazione al board all’acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio del piano di stock option.