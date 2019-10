15 ottobre 2019- 14:09 Mediaset: Vivendi ritira procedimento giudiziario ad Amsterdam contro Mfe

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Vivendi ha ritirato il procedimento giudiziario preliminare avviato al Tribunale di Amsterdam sulla fusione fra Mediaset in Mfe -Mediaforeurope che quindi non verrà discusso su richiesta di Vivendi. Lo comunica Mediaset in una nota.