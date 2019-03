14 marzo 2019- 16:23 Medicina: da 2011 quintuplicati investimenti in industria sanitaria digitale (2)

(AdnKronos) - La nuova tendenza della medicina, è emerso nel corso del convegno, mette al centro anche l'uomo e non solo la malattia da curare. L’incontro fra nuove tecnologie e medicina sta generando un impatto straordinario sia a livello clinico, grazie alla possibilità, per esempio, di monitorare a distanza il paziente attraverso sensori, sia a livello di impatti economici sul sistema sanitario e di ricerca scientifica. Poter condividere con facilità e incrociare i dati di una determinata malattia raccolti dai pazienti in tutto il mondo, infatti, aiuta ad avere statistiche sempre più accurate sulla sua evoluzione e sulle misure da adottare per combatterla.Negli ultimi vent'anni, in particolare, la ricerca biomedica ha subito alcune trasformazioni radicali che hanno cambiato in profondità il mondo della biologia e della medicina. La genomica e le tecnologie ad essa correlate, come il sequenziamento del Dna e l'editing genetico, costituiscono la principale innovazione in questo senso e guidano la transizione verso la medicina personalizzata. Focalizzata sul paziente, le cui aspettative nella medicina sono cresciute e aspira a essere curato e a mantenere la qualità della vita che aveva prima della malattia, la medicina personalizzata migliorerà la prevenzione, la diagnosi e le cure, favorendo grazie alle nuove tecnologie quali social, mobile, analytics e cloud, il passaggio da un sistema sanitario centralizzato (ospedali) a un sistema diffuso a livello di comunità (luogo di lavoro, ambiente familiare).