7 marzo 2019- 21:04 Mediolanum: Gelmini, 'Berlusconi si ricandida e subito arriva avviso garanzia'

Rom, 7 mar. (AdnKronos) - "Berlusconi scende di nuovo in campo per le elezioni e puntuale come un orologio arriva l’avviso di garanzia. Le solite coincidenze...”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.