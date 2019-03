7 marzo 2019- 21:52 Mediolanum: Ghedini, 'massima tranquillità e certi di archiviazione Berlusconi'

Milano, 7 mar. (AdnKronos) - L'avvocato di Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini, esprime "massima tranquillità" per l'indagine della Procura di Roma sulla presunta corruzione in atti giudiziari dell'ex premier sul caso Mediolanum. "Il presidente Berlusconi - dice all'Adnkronos - era già stato indagato e già archiviato per la stessa vicenda e l'indagine è stata riaperta per via di nuovi elementi. Sia io che l'avvocato Coppi siamo certi che in tempi brevi sarà ri-archiviata di nuovo perché non ci sono elementi tali da sostenere un'accusa in giudizio". Quindi, ribadisce, "massima tranquillità in questo senso".