MEDITERRANEO: BOLDRINI, GARANTIRE SVILUPPO E TUTELA DIRITTI UMANI

13 maggio 2017- 11:17

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - "Il benessere dei cittadini deve essere posto al centro delle politiche economiche e non a margine. Non possono essere astratti parametri economici a prevalere sulla vita di milioni di persone, se vogliamo che i nostri cittadini non si sentano lasciati soli, abbandonati, se vogliamo essere rispettati dai nostri concittadini. E lo sviluppo non si può chiamare veramente tale se non è associato alla tutela dei diritti umani". Lo ha affermato la presidente della Camera, Laura Boldrini, intervenendo alla Sessione conclusiva dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, che chiude l'anno di presidenza di turno del Parlamento italiano."Così come non si può parlare di democrazia -ha aggiunto- se non sono pienamente garantite le libertà fondamentali, come quella di espressione del pensiero, la libertà di stampa, la tutela delle minoranze, la messa al bando di ogni forma di tortura. Su questi principi non è ammesso nessun cedimento, neppure in nome della sicurezza o della tutela dell’ordine pubblico, perché sono i principi sui quali si fonda la nostra comunità internazionale". "I nostri Parlamenti -ha concluso Boldrini- rappresentano milioni di donne e di uomini, espressione di storie, culture e religioni diverse. Ma tutte e tutti loro condividono la stessa speranza: quella di un futuro in cui si affermino la pace, la libertà e la giustizia sociale. Sta soprattutto a noi, colleghe e colleghi, non deluderli e realizzare questa speranza”.